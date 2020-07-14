Выборы-2020. Партии до 20 августа должны сдать все документы в ЦИК

Партии должны в установленный законом срок, то есть до 20 августа, сдать все документы в ЦИК. Об этом 24.kg сообщила член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, если политорганизация не проведет до этой даты свой съезд, не сформирует список кандидатов, не откроет избирательный фонд и не внесет залог в размере 5 миллионов сомов, то она не пройдет регистрацию.

«Если партия по каким-то причинам приостанавливает подготовку к выборам, заявляет, что не будет проводить съезд до урегулирования эпидемиологической ситуации, то ей следует отозвать свое уведомление об участии в избирательной кампании, чтобы мы могли аннулировать регистрацию уполномоченных представителей по выборам и финансовым вопросам», — отметила Гульнара Джурабаева.

В Центризбиркоме напомнили, что политические партии не могут по закону заниматься благотворительностью.

«Как только политорганизация заявила о своем намерении баллотироваться, благотворительностью и волонтерством не могут заниматься ни потенциальные кандидаты, ни представители штабов. Это нарушение и будет расцениваться как подкуп», — подчеркнула член ЦИК.

Напомним, вчера лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев заявил, что до стабилизации эпидемиологической ситуации в стране партия приостанавливает подготовку к выборам и будет помогать в борьбе с пандемией.