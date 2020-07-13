Выработка коллективного иммунитета к COVID-19 может оказаться иллюзией

Возможность выработки коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции у населения может оказаться иллюзией, на что указывает повторное заражение бывших пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в статье доктора Клея Акерли, опубликованной изданием Vox.

Как заявляет медик, количество повторных случаев заражения коронавирусом растет, причем при повторном инфицировании болезнь может протекать в более тяжелой форме.

Если в первый раз у пациента наблюдались легкий кашель и боль в горле, то во второй отмечались высокая температура, одышка и гипоксия, из-за чего ему пришлось многократно обращаться в медицинское учреждение.

Признаки повторного заражения пациентов через несколько месяцев после полного выздоровления обнаружили и другие медики в США.

Как отмечается, по имеющимся на сегодня данным, не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела после инфекции. У некоторых пациентов, в особенности у тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, иммунная реакция вырабатывается сразу же после заражения, но впоследствии способность организма противостоять вирусу ослабевает.

Такая особенность инфицирования новым коронавирусом, свойственная и другим вирусам, вызывает большую озабоченность ученых и ставит под вопрос возможность выработки естественного коллективного иммунитета у населения.

Как подчеркивает автор, существует несколько путей победы над пандемией: не только с помощью выработки коллективного иммунитета, но и посредством использования безопасных, эффективных и доступных терапевтических средств, вакцин или некоторой комбинации обоих подходов.