Выборы-2020. Член ЦИК требует организовать онлайн-трансляцию заседаний

Член ЦИК Атыр Абдрахматова требует организовать онлайн-трансляцию заседаний. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в связи с критической эпидемиологической ситуацией и тем, что не все члены Центризбиркома, сотрудники аппарата, а также журналисты могут присутствовать на заседаниях, избирательная комиссия обязана обеспечить трансляцию онлайн.

«К примеру, я не могу приехать. Я в группе риска, у меня астма. Но на заседаниях, в которых мы участвуем через Zoom, важные вещи обсуждаются, я должна тоже выступать. А как я приеду, если у меня средств индивидуальной защиты нет? Это просто возмутительно, что нет онлайн-трансляции», — отметила Атыр Абдрахматова, напомнив коллегам, что работа ЦИК, особенно в предвыборный период, должна быть максимально прозрачна.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Центризбиркоме некоторые сотрудники на больничном. COVID-19 диагностирован у заместителя председателя комиссии Акылбека Эшимова. Коронавирусом переболел и глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.