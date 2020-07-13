В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что на 50-м году жизни скончался старший прокурор Бишкекской городской прокуратуры Эрмек Торокулов, на 48-м году — прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Рустам Кожобеков.

Фото ГП КР. Эрмек Торокулов и Рустам Кожобеков

«Оба сотрудника были профессионалами своего дела. Эрмек Торокулов работал в органах прокуратуры с 1996 года, Рустам Кожобеков — с 2005-го. Они неоднократно поощрялись ведомственными наградами. Генеральная прокуратура выражает соболезнования родным и близким умерших», — отметили в ведомстве.