Все больницы страны должны сделать запас лекарств на три и шесть месяцев

Всем лечебным учреждениям страны рекомендовано за счет своих бюджетов приобрести на три и шесть месяцев запасы лекарств и необходимых средств защиты. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, у Минздрава уже есть план организации дополнительных коек в регионах. Делается это для того, чтобы на момент, когда люди начнут обращаться в больницы с внебольничной пневмонией, были готовы места не только в тех стационарах, которые существуют, но и дополнительные места с учетом количества обращений тех, кто будет находиться дома.

«Мы рекомендовали уже сейчас готовиться, чтобы обеспечили теплом, закупили уголь не только свои стационары, но и дополнительно организованные койко-места. Прошли уже конкурсы по распределению выпускников Кыргызской медицинской академии, ординатуры. Их нужно привлечь для работы в регионы, потому что там отмечается нехватка медицинских кадров. Мы рекомендовали уже сейчас начать переобучение врачей узких специальностей протоколам лечения коронавируса и внебольничной пневмонии. Проводится обучение по правильному использованию средств индивидуальной защиты», — подчеркнула Айнура Акматова.