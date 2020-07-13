Минздрав будет использовать медресе и мечети под стационары при необходимости

По мере необходимости Министерство здравоохранения готово использовать мечети и медресе под дневные стационары. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Читайте по теме ДУМК решило предоставить свои здания для стационаров и обсерваций

По ее словам, муфтият обращался в Министерство здравоохранения с предложением использовать под дневные стационары или госпитали мечети и медресе. Сегодня уже есть пример, когда под стационар используется медресе в жилмассиве «Ынтымак».

«Мы бы не хотели, чтобы школы, медресе, мечети, спортзалы превратились в стационары. Но ситуация такова, что по мере необходимости мы будем использовать предоставляемые помещения. Для того чтобы стационары не стали рассадником инфекции, будут соблюдаться все требования санитарии и эпидемиологии», — заключила Айнура Акматова.