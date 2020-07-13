13:17
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав будет использовать медресе и мечети под стационары при необходимости

По мере необходимости Министерство здравоохранения готово использовать мечети и медресе под дневные стационары. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Читайте по теме
ДУМК решило предоставить свои здания для стационаров и обсерваций

По ее словам, муфтият обращался в Министерство здравоохранения с предложением использовать под дневные стационары или госпитали мечети и медресе. Сегодня уже есть пример, когда под стационар используется медресе в жилмассиве «Ынтымак».

«Мы бы не хотели, чтобы школы, медресе, мечети, спортзалы превратились в стационары. Но ситуация такова, что по мере необходимости мы будем использовать предоставляемые помещения. Для того чтобы стационары не стали рассадником инфекции, будут соблюдаться все требования санитарии и эпидемиологии», — заключила Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159212/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открываются ночные стационары
В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
Айнура Акматова: В дневных стационарах есть несоответствие требованиям
Все больницы страны должны сделать запас лекарств на три и шесть месяцев
Минздрав еще раз подчеркивает: самолечение может привести к осложнениям
В Бишкек из 17 стран чартером вернулись 164 кыргызстанца
Состояние министра и замминистра здравоохранения стабильное
COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,8 миллиона человек
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
Скандал в&nbsp;горбольнице &#8470;&nbsp;1. Не&nbsp;учи профессора, нагрубил главврач волонтерам Скандал в горбольнице № 1. Не учи профессора, нагрубил главврач волонтерам
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал медицинским учреждениям кислородные аппараты «Газпром Кыргызстан» передал медицинским учреждениям кислородные аппараты
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
13 июля, понедельник
13:02
В Бишкеке открываются ночные стационары В Бишкеке открываются ночные стационары
12:58
В Кыргызстане от двусторонней пневмонии скончались два прокурора
12:56
Минздрав будет использовать медресе и мечети под стационары при необходимости
12:40
Некоторые школы не принимают документы первоклассников
12:25
Айнура Акматова: В дневных стационарах есть несоответствие требованиям