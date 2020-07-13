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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса

На сегодня зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, скончались четыре врача и один медицинский работник. Всего коронавирусом заразились 1 тысяча 781 человек, из которых выздоровели 560.

«Число медработников с коронавирусом и внебольничной пневмонией сегодня увеличивается. Медики работают круглосуточно. И это становится одной из причин снижения иммунитета, приводит к заболеванию», — заключила Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159205/
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