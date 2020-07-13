Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 193 тысячи 142. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 877 тысяч 551 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 304 тысячи 142), Бразилии (1 миллион 864 тысячи 681), Индии (849 тысяч 553), России (726 тысяч 36), Перу (326 тысячи 326), Чили (315 тысяч 41), Мексике (299 тысяч 750) и Великобритании (291 тысяча 154).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 111 тысяч 311 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 568 тысяч 528. По сравнению с данными на утро воскресенья показатель вырос на 8 тысяч 960 человек. В том числе в США скончались 135 тысяч 190 человек, Бразилии — 72,1 тысячи, Великобритании — 44 тысячи 904, Мексике — 35 тысяч 6 и Италии — 34 тысячи 954.

В Кыргызстане зарегистрировали 11 тысяч 117 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 58 тысяч 253, Узбекистане — 12 тысяч 997, Таджикистане — 6 тысяч 552.