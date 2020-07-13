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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 15 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 15 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в больнице кыргызско-турецкой дружбы умерли четверо — двое мужчин в возрасте 56 лет, один мужчина 46 лет и женщина 60 лет. В Республиканской клинической инфекционной больнице — женщины 70 лет и 71 года. В Ат-Башинской территориальной больнице — женщина 55 лет.

В Ак-Талинской территориальной больнице — мужчина 61 года. В Жайылской территориальной больнице — двое мужчин 69 и 67 лет и женщины 83, 50 и 61 года. В Кадамджайской территориальной больнице — мужчина 77 лет. В Лейлекской территориальной больнице — мужчина 75 лет.

За весь период по республике от COVID-19 умерли 147 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159192/
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