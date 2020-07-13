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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из 17 стран чартером вернулись 164 кыргызстанца

Сегодня 164 кыргызстанца прибыли из Беларуси рейсом авиакомпании Aviatraffic Company по маршруту Минск — Бишкек. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

«Список пассажиров был сформирован посольством Кыргызстана в Великобритании во взаимодействии с загранучреждениями Кыргызстана в европейских странах для возвращения в Кыргызстан граждан КР из европейских и других стран. В частности, рейсом возвращены граждане Кыргызстана, в том числе студенты из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Литвы, Польши, Украины, Франции, Филиппин, Франции, Норвегии, Швейцарии, Швеции, Южной Африки, которые регулярными рейсами прибыли в Минск», — подчеркнули в МИДе.

Работа по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159188/
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