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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мест в больницах для госпитализации тяжелых с пневмонией по-прежнему не хватает

Мест в стационарах и реанимациях для госпитализации тяжелобольных с внебольничной пневмонией по-прежнему не хватает. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

По его словам, поток обращений снизился в сутки до 3 тысяч. Но не хватает диспетчеров. Многие на больничном.

«Сейчас в сутки поступает до 3 тысяч обращений, по пневмонии — до 100 в сутки. Мы просто физически не успеваем обслужить все вызовы. 101 медик у нас на больничном. Что касается госпитализации больных с пневмонией, то потребность высокая. Нам ежедневно дают сводки по клиникам, где есть места. Но они быстро заполняются. Кареты скорой даже довести не успевают», — рассказал Искендер Шаяхметов.

Количество смертей от пневмонии ежедневно растет. Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония  последствие коронавируса
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159185/
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