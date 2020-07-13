Сегодня в Казахстане день траура по погибшим от коронавируса

Сегодня в Казахстане День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Ровно в полдень по всей стране будет объявлена минута молчания. Выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня отменены развлекательные мероприятия и передачи в средствах массовой информации. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспустят государственные флаги.

Напомним, что первый случай коронавирусной инфекции в Казахстане зарегистрирован 13 марта 2020 года, когда двое граждан, прибывших из Германии, получили положительный результат теста на COVID-19. А 26 марта поступило сообщение о первой смерти в Казахстане от коронавируса — умерла 64-летняя женщина.

На 13 июля в Казахстане зарегистрировано 58 тысяч 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 тысячи 814 человек выздоровели. Умерли от коронавируса 264 человека.