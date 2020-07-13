10:13
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сегодня в Казахстане день траура по погибшим от коронавируса

Сегодня в Казахстане День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Ровно в полдень по всей стране будет объявлена минута молчания. Выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня отменены развлекательные мероприятия и передачи в средствах массовой информации. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспустят государственные флаги.

Напомним, что первый случай коронавирусной инфекции в Казахстане зарегистрирован 13 марта 2020 года, когда двое граждан, прибывших из Германии, получили положительный результат теста на COVID-19. А 26 марта поступило сообщение о первой смерти в Казахстане от коронавируса — умерла 64-летняя женщина.

На 13 июля в Казахстане зарегистрировано 58 тысяч 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 тысячи 814 человек выздоровели. Умерли от коронавируса 264 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159184/
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
Участница конкурса красоты из Кыргызстана шьет маски и бесплатно их раздает
Врачи-добровольцы прилетели в Бишкек, их не встретили. Разъяснения кабмина
Скончался сотрудник Sputnik Кыргызстан Михаил Рогожин
Глава Минздрава и его заместитель лечатся в инфекционной больнице в Бишкеке
Врачи-добровольцы прилетели из Москвы, их никто не встретил. Выручили волонтеры
COVID-19 в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно пройти компьютерную томографию
Правительство опровергает продажу медикаментов за рубеж: введен временный запрет
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
У вице-спикера Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония
COVID-19 в Кыргызстане. Скончался доктор медицинских наук Раушанбек Алымкулов
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
Скандал в&nbsp;горбольнице &#8470;&nbsp;1. Не&nbsp;учи профессора, нагрубил главврач волонтерам Скандал в горбольнице № 1. Не учи профессора, нагрубил главврач волонтерам
Бизнес
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
70&nbsp;кислородных концентраторов закуплены оператором&nbsp;O! для передачи больницам 70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
13 июля, понедельник
09:50
Сегодня в Казахстане день траура по погибшим от коронавируса Сегодня в Казахстане день траура по погибшим от коронав...
09:43
Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно
09:19
Участница конкурса красоты из Кыргызстана шьет маски и бесплатно их раздает
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
08:55
Врачи-добровольцы прилетели в Бишкек, их не встретили. Разъяснения кабмина
12 июля, воскресенье
21:59
Глава Минздрава и его заместитель лечатся в инфекционной больнице в Бишкеке