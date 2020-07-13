Участница конкурса красоты из Кыргызстана шьет маски и бесплатно их раздает

Участница конкурса «Мисс мира — 2019» Екатерина Заболотнова призывает всех, кто умеет шить маски и хочет стать волонтером, присоединиться к ней. Об этом 24.kg сообщила она сама.

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По ее словам, маски девушка начала шить еще в апреле.

«Денег на ткани ни у кого не прошу, пока есть свои сбережения. Каждый день врачи борются за жизнь каждого пациента. Я хочу облегчить им эту задачу. Хочу, чтобы все соблюдали стандартную технику безопасности — носили маски. Есть люди, которые не могут себе позволить каждый день менять маски, покупая новые, из-за того, что попали в сложную финансовую ситуацию. По этой причине они вынуждены экономить на своем здоровье. Кто-то даже стирает одноразовые маски», — сказала Екатерина Заболотнова.

Девушка призвала кыргызстанцев, у которых есть возможность помочь с шитьем, присоединиться к ней и не оставаться в стороне.