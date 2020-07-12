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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 451 тысячу 664. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 684 тысячи 409 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 245 тысяч 925), Бразилии (1 миллион 839 тысяч 850), Индии (820 тысяч 916), России (719 тысяч 449), Перу (322 тысячи 710), Чили (312 тысяч 29), Мексике (295 тысяч 268) и Великобритании (290 тысяч 504).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 126 тысяч 350 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 559 тысяч 568. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 4 тысячи 938 человек. В том числе в США скончались 134 тысячи 777 человек, Бразилии — 71 тысяча 469, Великобритании — 44 тысячи 883, Италии — 34 тысячи 945, Мексике — 34 тысячи 730.

В Кыргызстане зарегистрировали 10 тысяч 629 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 56 тысяч 455, Узбекистане — 12 тысяч 513, Таджикистане — 6 тысяч 506.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159159/
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