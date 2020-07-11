Людей не хватает. В Чуйской облбольнице объяснили, почему не отпускают медиков

Медиков, работающих в стационаре на бывшей базе «Ганси», попросили остаться на неделю, потому что не хватает персонала. Об этом 24.kg заявил директор Чуйской областной объединенной больницы Бакыт Болотбеков.

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По его словам, на базе больницы открыли еще один стационар на 100 коек. Так как многие медики болеют, в стационар с трудом набрали персонал.

«Мы набрали в новый стационар добровольцев, медработников из других районов. Естественно, в стационар на базе «Ганси» еще не успели набрать. Мы действительно попросили медиков остаться там еще на неделю, потому что работать некому. Ситуация в республике сложная, врачей не хватает. С понедельника мы начнем набирать других врачей, медсестер и санитарок. На следующей неделе мы отпустим тех, кто работает на «Ганси», — сказал Бакыт Болотбеков.