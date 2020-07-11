Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 238 тысяч 888. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 232 тысячи 745 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 184 тысячи 573), Бразилии (1 миллион 800 тысяч 827), Индии (793 тысячи 802), России (712 тысяч 863), Перу (319 тысяч 646), Чили (309 тысяч 274) и Великобритании (289 тысяч 678).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 104 тысячи 871 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 559 тысяч 568. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 5 тысяч 208 человек. В том числе в США скончались 134 тысячи 92 человека, Бразилии — 70 тысяч 398, Великобритании — 44 тысячи 735, Италии — 34 тысячи 938, Мексике — 34 тысячи 191.

В Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 910 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 54 тысячи 747, Узбекистане — 12 тысяч 27, Таджикистане — 6 тысяч 457.