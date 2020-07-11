Прошедшие сутки стали рекордными по количеству заражений коронавирусом в мире

Прошедшие сутки стали рекордными по количеству заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа суммарно во всех странах выявили 228,1 тысячи новых инфицированных. Отмечается, что наибольшее количество случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии и ЮАР.

Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Общее количество смертей при этом находится на том же уровне, что ранее, — около 5 тысяч в сутки.

Накануне сообщалось, что очередной рекорд по количеству новых случаев установлен в США — там зафиксировали за сутки почти 66 тысяч инфицированных. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 556 тысяч человек.