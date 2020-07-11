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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек доставили еще 300 кислородных концентраторов

В Бишкек чартерным рейсом доставили третью партию закупленных правительством страны мобильных кислородных концентраторов. Об этом сообщили в аппарате кабмина.

аппарата правительства
Фото аппарата правительства. В Бишкек чартерным рейсом доставили третью партию кислородных концентраторов

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По его данным, в Кыргызстан привезли 300 концентраторов и 2 тысячи пульсоксиметров. Ранее власти закупили 700 аппаратов.

«Мобильные кислородные концентраторы дают возможность спасти жизни пациентам с серьезными осложнениями коронавирусной инфекции. Мы прилагаем все усилия для спасения как можно большего количества жизней наших сограждан», — отметила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Оборудование распределят среди медицинских учреждений страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159083/
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