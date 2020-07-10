Вице-премьер пригрозила ответственностью врачам, лечащим людей не по протоколу

Врачей, назначающим больным с COVID-19 лечение не по разработанному протоколу, будут привлекать к ответственности. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Уточняется, что часто граждане задают вопросы о том, правильно ли их лечат. Минздрав разработал протокол, согласно которому и должны лечить пациентов.

«Некоторые граждане сами заказывают препараты из интернета и получают инъекции. Нельзя следовать таким рекомендациям, потому что неизвестно, кто является их автором. У каждой страны есть свой национальный протокол. Клинические протоколы нашей страны меняются по мере поступления новых данных. Последний принят 8 июня. Минздрав разработал алгоритм действий для лиц, находящихся на амбулаторном лечении. Он удобен и понятен. Доказано, что химические смеси и гормональные препараты могут привести к тяжелым осложнениям», — сказала Аида Исмаилова.