В Казахстане тоже растет число больных пневмонией с признаками коронавируса

В Казахстане быстрыми темпами растет число больных пневмонией с признаками COVID-19, но тесты вирус не выявляют. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что не прошло и двух месяцев после снятия в РК карантина из-за коронавируса, действовавшего с 16 марта по 11 мая, как жители страны вновь столкнулись с, казалось бы, уже решенной проблемой. Вечером 1 июля президент Касым-Жомарт Токаев через Twitter заявил, что казахстанские власти вновь вводят карантин (на этот раз в более мягкой форме) — с 5 июля на две недели с возможным продлением.

В республике фиксируется резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По информации главы Минздрава РК Алексея Цоя, ежедневно регистрируется до 2,5 тысячи новых случаев такого вида пневмонии. При этом у пациентов наблюдаются ярко выраженные симптомы COVID-19, но тесты на коронавирус дают отрицательный результат.

Напомним, что в Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 9 тысяч 358 случаев заражения коронавирусом, 122 человека умерли. При этом от пневмонии с начала марта 2020 года умерли уже 350 человек.