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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав обсуждает с Россией возможности поставки лекарства против COVID-19

Министерство здравоохранения обсуждает с российской стороной вопрос поставки препарата авифавир. Об этом cообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

По ее словам, задаются вопросы по поставке данного лекарства в Кыргызстан после того, как Россия поставила авифавир в Казахстан.

«На прошлой неделе у нас была делегация из России, этот вопрос по авифавиру также поднимался. Наши экспертно-консультативные группы рассматривают этот вопрос. В Минздраве вопрос обсуждается с Российской Федерацией», — сказала Айнура Акматова.

Отметим, что Минздрав России зарегистрировал препарат авифавир для лечения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158976/
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