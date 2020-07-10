Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 220 тысяч 25. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 232 тысячи 745 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 117 тысяч 901), Бразилии (1 миллион 755 тысяч 779), Индии (767 тысяч 296), России (706 тысяч 240), Перу (316 тысяч 448), Чили (306 тысяч 216) и Великобритании (289 тысяч 154).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 144 тысячи 351 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 554 тысяч 360. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 10 тысяч 802 человека. В том числе в США скончались 133 тысячи 241 человек, Бразилии — 69 тысяч 184, Великобритании — 44 тысячи 687, Италии — 34 тысячи 926, Мексике — 33 тысячи 526.

В Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 358 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 53 тысячи 21, Узбекистане — 11 тысяч 564, Таджикистане — 6 тысяч 410.