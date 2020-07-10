Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 220 тысяч 25. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 12 миллионов 232 тысячи 745 человек. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 117 тысяч 901), Бразилии (1 миллион 755 тысяч 779), Индии (767 тысяч 296), России (706 тысяч 240), Перу (316 тысяч 448), Чили (306 тысяч 216) и Великобритании (289 тысяч 154).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 144 тысячи 351 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 358 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 53 тысячи 21, Узбекистане — 11 тысяч 564, Таджикистане — 6 тысяч 410.