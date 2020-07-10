В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 6 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, один мужчина скончался в больнице кыргызско-турецкой дружбы. Ему было 90 лет. В Жайылской территориальной умерли две женщины — 70 и 69 лет, в Джалал-Абадской областной больнице скончались двое мужчин — 53 и 49 лет. В Нарынской областной умерла женщина. Ей исполнился 61 год.

За весь период от COVID-19 умерло 122 человека.