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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Двум партиям грозит предупреждение за преждевременную агитацию

Двум партиям Центризбирком грозит предупреждением за преждевременную агитацию. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, политорганизации «Бирик» и «Реформа» нарушают действующее законодательство.

Отмечается, что до 4 сентября политобъединения не могут заниматься агитационной кампанией. Партиям также запрещено на всех этапах предвыборной гонки устраивать благотворительные марафоны и работать волонтерами.

ЦИК напоминает, что накануне истек срок подачи уведомлений об участии в гонке. «Это не означает, что все 44 партии будут зарегистрированы. Регистрация завершится 20 августа», — заметили в комиссии.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158923/
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