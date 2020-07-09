Позитивный материал. Наплыв пациентов в стационар «Бишкекпекарня» снижается

Число обращающихся за медицинской помощью в стационар «Бишкекпекарня» в 12-м микрорайоне по сравнению с первыми днями работы сократилось на 20 процентов. Об этом 24.kg сообщила заместитель акима Октябрьского района Айнура Арстамбекова.

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По ее словам, в первые три дня наплыв горожан был большой.

«Много людей стояли в очереди, но сегодня число обращающихся идет на убыль. Горожане, которым прописано лечение, продолжают получать процедуры. В среднем пять дней. Новых пациентов уже стало меньше», — сказала Айнура Арстамбекова.

Отмечается, что медпомощь здесь оказывают шесть врачей, семь медсестер, три санитарки и два волонтера. В аптечном пункте, открытом на базе стационара, в наличии есть все необходимые препараты, которые трудно найти в аптеках столицы.

Напомним, что дневные стационары работают с 8.00 до 22.00 ежедневно во всех четырех районах Бишкека.