В мэрии опровергают подорожание услуг по погребению умерших от COVID и пневмонии

Стоимость захоронения умерших и других ритуальных услуг осталась прежней и не будет завышаться в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Напомним, накануне главный инженер Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Кубанычбек Усупбаев сказал 24.kg, что в городе подорожали услуги по погребению умерших от коронавируса и пневмонии.

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По данным муниципалитета, всех умерших с подтвержденным при жизни коронавирусом обязательно должны направлять в морг для патологоанатомического исследования, забор органов производить только для гистологического исследования.

«Вскрытие умерших от COVID-19 должно проходить в изолированных помещениях. Число сотрудников — максимально ограничено, медперсонал должен быть в защитных костюмах», — рассказали в мэрии.

Перевозка умершего должна осуществляться на спецтранспорте (катафалк) или на другом транспорте, за исключением машин для перевозки продуктов питания и людей.

При захоронении тело нужно обернуть в двухслойную ткань, пропитанную дезинфицирующим средством. Похороны следует проводить только в присутствии близких родственников под обязательным контролем эпидемиолога.

Выделение отдельного участка для захоронения умершего от коронавируса не требуется.

Отмечается, что на балансе Бишкекского агентства ритуальных услуг — шесть кладбищ, это действующие: Ала-Арчинское, где хоронят заслуженных почетных деятелей КР, и Юго-Западное в районе села Чон-Арык, новое — в селе Гроздь и закрытые: Северное, Братское и Дунганское.