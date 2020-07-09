18:40
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мэрии опровергают подорожание услуг по погребению умерших от COVID и пневмонии

Стоимость захоронения умерших и других ритуальных услуг осталась прежней и не будет завышаться в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Напомним, накануне главный инженер Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Кубанычбек Усупбаев сказал 24.kg, что в городе подорожали услуги по погребению умерших от коронавируса и пневмонии.

Читайте по теме
Кыргызстан коронавирусный: как не умереть и спасти своих близких

По данным муниципалитета, всех умерших с подтвержденным при жизни коронавирусом обязательно должны направлять в морг для патологоанатомического исследования, забор органов производить только для гистологического исследования.

«Вскрытие умерших от COVID-19 должно проходить в изолированных помещениях. Число сотрудников — максимально ограничено, медперсонал должен быть в защитных костюмах», — рассказали в мэрии.

Перевозка умершего должна осуществляться на спецтранспорте (катафалк) или на другом транспорте, за исключением машин для перевозки продуктов питания и людей.

При захоронении тело нужно обернуть в двухслойную ткань, пропитанную дезинфицирующим средством. Похороны следует проводить только в присутствии близких родственников под обязательным контролем эпидемиолога.

Выделение отдельного участка для захоронения умершего от коронавируса не требуется.

Отмечается, что на балансе Бишкекского агентства ритуальных услуг — шесть кладбищ, это действующие: Ала-Арчинское, где хоронят заслуженных почетных деятелей КР, и Юго-Западное в районе села Чон-Арык, новое — в селе Гроздь и закрытые: Северное, Братское и Дунганское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158865/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы
Еды и СИЗ нет. Дневные стационары Бишкека нуждаются в помощи
Позитивный материал. Наплыв пациентов в стационар «Бишкекпекарня» снижается
В Ош из Санкт-Петербурга вернулись 184 гражданина Кыргызстана
Часть сотрудников ЦИК болеет, но ведомство работает без самоизоляции
На Иссык-Куле на 10 дней приостановили внутренние пассажирские перевозки
Коронавирус в Кыргызстане. 420 кислородных концентраторов передано Минздраву
Президент вновь обратился к кыргызстанцам. Призывает к взаимовыручке
В дневных стационарах продолжают умирать люди, скончались уже 7 человек
Минздрав Кыргызстана получил аппараты ИВЛ и партию СИЗ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
18:30
10 июля: где в регионах отключат свет 10 июля: где в регионах отключат свет
18:25
Первый предвыборный скандал. Две СДПК выясняют отношения
18:12
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается гроза
18:12
В мэрии опровергают подорожание услуг по погребению умерших от COVID и пневмонии
18:06
Бизнес и госучреждения закрываются на карантин. Новые графики работы