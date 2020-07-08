В Бишкеке погребение умерших от коронавируса и пневмонии стало дороже

В столице подорожали услуги по погребению умерших от коронавируса и пневмонии. Информацию об этом 24.kg подтвердил главный инженер Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Кубанычбек Усупбаев.

По его словам, это связано с расходами на спецодежду и специнвентарь для рабочих, дезинфекцию и оплатой за вредные условия труда.

«Обычная могила европейского типа стоит 5,8 тысячи сомов, а для умершего от пневмонии или COVID-19 — 9,5 тысячи сомов. Могила мусульманского типа обычно обходится примерно в 7,5 тысячи сомов, а для умершего от пневмонии или коронавируса — 10,8 тысячи сомов. Захоронения производят на городском кладбище — в селе Гроздь, но ограничений на выбор погоста нет», — сказал Кубанычбек Усупбаев.

Он отметил, что при погребении просят ограничивать число присутствующих. Однако за этим никто не следит.