Турция передаст Кыргызстану аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы

Между правительствами Кыргызстана и Турции достигнуто соглашение о передаче ИВЛ, средств защиты и оборудования. Об этом сообщили в посольстве официальной Анкары.

Отмечается, что КР получит 20 аппаратов ИВЛ, 50 тысяч масок типа N95 и 100 тысяч медицинских масок, 35 тысяч защитных медкомбинезонов, 2 тысячи защитных козырьков. Кроме того, Турция передаст 20 тысяч наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус T-qPCR SARS-CoV-2 (2019-nCov), 20 тысяч наборов для выделения вирусных нуклеиновых кислот, 10 тысяч коробок таблеток гидроксихлорохина и 50 концентраторов кислорода.

«Этот грант предоставляется Турцией как жест дружбы и доброй воли кыргызской стороне. Пожертвованное медицинское оборудование станет принадлежать кыргызской стороне после доставки и будет использоваться в работе по поддержанию медицинского обслуживания. Относительно прибытия помощи будет дополнительно проинформировано. Помощь доставят непосредственно в Министерство здравоохранения Кыргызстана», — подчеркнули в посольстве.