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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 42 политические партии заявили об участии в гонке

42 политические партии заявили об участии в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, политобъединения направили уведомления в ЦИК. Таким образом, список намеревающихся побороться за мандаты выглядит так:

1. «Ата-Мекен».

2. «Мекенчил».

3. «Бирик».

4. «Мекен Ынтымагы».

5. «ОРДО».

6. «Бийлик элге» («Власть народу»).

7. «Чон казат».

8. Партия коммунистов Кыргызстана.

9. «Единство народа».

10. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов.

11. «Актив».

12. Рабочая партия Кыргызстана.

13. «Республика».

14. Аграрная партия Кыргызской Республики.

15. Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол».

16. «Демократ».

17. «Улуу журт».

18. Партия зеленых Кыргызстана.

19. Партия труда.

20. «Социал-демократы Кыргызстана».

21. «Бүтүн Кыргызстан».

22. «Чистое общество» («Таза коом»).

23. «Ар-Намыс».

24. «Кыргызстан».

25. «Ыйман Нуру».

26. «Ак Калпак».

27. «Мекеним Кыргызстан».

28. «Адам-Демократ».

29. «Жаратман Эл».

30. «Биримдик» («Единство»).

31. «Реформа».

32. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

33. «Глас народа».

34. «Улуу Кыргызстан».

35. Социал-демократическая партия Кыргызстана.

36. «Тартип-Порядок».

37. «НУР».

38. «Замандаш».

39. «Патриоты Кыргызстана».

40. «Народный контроль».

41. «Буткул Жаштар».

42. «КУТ».

Сегодня истек срок подачи заявлений об участии в избирательной кампании.

Центризбирком напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158793/
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