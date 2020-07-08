Антибиотики при коронавирусе: за и против

В Кыргызстане ежедневно регистрируются сотни новых случаев заражения коронавирусом и десятки смертей от него. Люди в панике. Вместе с тем в соцсетях и мессенджерах распространяются различные документы, якобы это и есть те самые алгоритмы и протоколы лечения COVID-19.

Читайте по теме Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста

Переболевшие делятся своими рецептами. В этих списках нередко можно обнаружить сильнейшие антибиотики. Это вызвало массу вопросов среди граждан. Основной — как лечить заболевание и какие препараты все-таки можно принимать. В начале пандемии люди массово начали скупать антибиотики, веря в то, что они помогут при лечении COVID-19.

Медики предупредили: антибиотики убивают бактерии, но они не лечат вирус, а лекарства от коронавируса в стране еще нет.

Тем не менее на днях директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков распространил видеообращение в социальных сетях и призвал граждан принимать антибиотики с первых дней появления симптомов COVID-19.

Он считает, что их нужно начинать пить, не дожидаясь результатов анализов.

Коронавирус — это хитрый недуг. Вместе с собой он несет другие бактерии. Если он попадет в нос человека, то «пробудит» опасные бактерии, что и приведет к пневмонии. Сабырбек Джумабеков

По его словам, принимать антибиотики нужно, чтобы не потерять время и не усугубить ситуацию.

«Не нужно ждать результатов рентгена и томографии. Сама пневмония развивается стремительно. Через время лечить легкие может быть поздно. Поэтому не бойтесь принимать антибиотики своевременно, бактерии следует убивать на месте», — утверждает врач.

После таких высказываний телефоны отдельных медиков Бишкека стали разрываться от звонков. Люди впали в панику и интересуются, какие антибиотики покупать.

Только вчера принял более 120 входящих звонков, и 90 процентов — это консультации. Сегодня бум звонков по вопросам антибиотиков. А все из-за рекомендации одного очень авторитетного и знаменитого ортопеда, все хотят пить антибиотики. Из сообщения врача в Twitter

Заведующая кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аида Зурдинова рассказала 24.kg, что антибиотики не убивают коронавирусную инфекцию и лечение ими назначается только после тщательного обследования.

«Сегодня уже четко изучили патогенез заболевания, то есть из-за чего развивается пневмония. Особенность нового вируса в том, что он повреждает мелкие сосуды в наших легких. Это приводит к внутреннему кровотечению. Далее срабатывает механизм защиты — это место начинает закупориваться, образуются мелкие тромбы. Потом они прорастают нитями. Поэтому основное лечение должно быть направлено именно на растворение образовавшихся тромбов», — говорит она.

Основных способов лечения ковидной пневмонии два: кислородная терапия и применение антикоагулянтов.

Специалист уточнила, что если для пациента все же рассматривают лечение антибиотиками, то назначать его должны после результатов анализов.

Аида Зурдинова заметила, что следует проверить мокроту и сдать анализ крови на прокальцитонин.

«Если пациент в течение пяти-семи дней получает, так скажем, основное лечение — обильное питье, понижает температуру, и это не помогает, можно сделать обычный рентген и посмотреть, повреждены ли легкие. Сейчас не у всех есть возможность пройти компьютерную томографию и сдать анализы на уровень прокальцитонина в крови, поэтому можно сделать рентген», — подчеркнула она.

Если инфекция подтверждается, то применять должны протокол диагностики и лечения коронавируса. Аида Зурдинова

«Но по этому протоколу у нас работают только инфекционные отделения, остальные больницы — нет», — отметила она.

В заключение эксперт добавила, что антибиотики подключаются в том случае, если у пациента проявляется сепсис — воспалительная реакция. Принимать их с первого дня симптоматики категорически нельзя.