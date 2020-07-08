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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кара-Балте открыт дополнительный дневной стационар

В Кара-Балте открыт второй дневной стационар. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, с 5 июля развернут стационар в верхней части города в отдельном здании средней школы № 10. Там предусмотрены места для 80 человек. Накануне решено открыть второй такой пункт — в нижней части города. Он организован на базе средней школы № 1.

«Люди могут прийти в стационар для получения уколов, капельниц и назначений. Здесь организовано 20 койко-мест. Работы по открытию дневных стационаров контролируют мэр Кара-Балты Данияр Шабданов и аким Жайылского района Турусбек Ногоев», — подчеркнули в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158784/
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