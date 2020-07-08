Иссыккульцы просят бишкекчан не приезжать на озеро: сложная ситуация с COVID-19

Бывший депутат Каракольского городского кенеша Азамат Айтбаев призывает бишкекчан не приезжать на Иссык-Куль. Об этом он написал в Twitter.

В Караколе вся больница переполнена. Больных не принимают, написали список лекарств и сказали самим дома лечиться. Так, что бишкечане большая просьба сидите дома не приезжайте к нам в ИК. Мы сами в тяжёлом состоянии... — Aitbaeev (@aitbaeev) July 7, 2020

По его словам, больницы переполнены, мест нет, у врачей повышенная нагрузка, медперсонала не хватает.

«Я не могу уже неделю отца положить в клинику. И такая ситуация по всему региону. Поэтому убедительно прошу: не надо сейчас ехать на Иссык-Куль. Нам и без этого непросто», — отметил Азамат Айтбаев.

Напомним, что за последние сутки в стране от внебольничной пневмонии скончались 44 человека.