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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Иссыккульцы просят бишкекчан не приезжать на озеро: сложная ситуация с COVID-19

Бывший депутат Каракольского городского кенеша Азамат Айтбаев призывает бишкекчан не приезжать на Иссык-Куль. Об этом он написал в Twitter

По его словам, больницы переполнены, мест нет, у врачей повышенная нагрузка, медперсонала не хватает.

«Я не могу уже неделю отца положить в клинику. И такая ситуация по всему региону. Поэтому убедительно прошу: не надо сейчас ехать на Иссык-Куль. Нам и без этого непросто», — отметил Азамат Айтбаев.

Напомним, что за последние сутки в стране от внебольничной пневмонии скончались 44 человека. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158758/
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