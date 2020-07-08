Иссыккульцы просят бишкекчан не приезжать на озеро: сложная ситуация с COVID-19

Бывший депутат Каракольского городского кенеша Азамат Айтбаев призывает бишкекчан не приезжать на Иссык-Куль. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, больницы переполнены, мест нет, у врачей повышенная нагрузка, медперсонала не хватает.
«Я не могу уже неделю отца положить в клинику. И такая ситуация по всему региону. Поэтому убедительно прошу: не надо сейчас ехать на Иссык-Куль. Нам и без этого непросто», — отметил Азамат Айтбаев.
Напомним, что за последние сутки в стране от внебольничной пневмонии скончались 44 человека.