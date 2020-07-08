Позитивный материал. Россиянин восхищен кыргызстанцами во время пандемии

Московский адвокат Вадим Захаряев в шоке от сплоченности кыргызстанцев во время пандемии. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Я, конечно, в шоке от того, как повели себя кыргызстанцы в этот сложный для них период. Весь народ объединился и каждый помогает как поможет. Кто-то дает помещения под обсервацию и открывает стационары, кто-то продукты и готовую еду, другие закупают медикаменты и СИЗ, третьи ищут все это подешевле и договариваются о поставках, собирают деньги, некоторые вообще бесплатно раздают кислородные подушки, концентраторы и лекарства. Причем люди в это тяжелое время скидывают и по 100, и по 100 тысяч сомов, все, независимо от того, в какой точке мира они находятся», — написал он.

Он добавил, что у кыргызского народа огромное будущее с такой взаимовыручкой. «А если эти люди, проявившие себя сегодня, пойдут в органы управления государством, то и у государства будет будущее. Иначе ничего не изменится», — поделился мнением Вадим Захаряев.