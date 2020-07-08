21:20
USD 77.69
EUR 87.52
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Россиянин восхищен кыргызстанцами во время пандемии

Московский адвокат Вадим Захаряев в шоке от сплоченности кыргызстанцев во время пандемии. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Я, конечно, в шоке от того, как повели себя кыргызстанцы в этот сложный для них период. Весь народ объединился и каждый помогает как поможет. Кто-то дает помещения под обсервацию и открывает стационары, кто-то продукты и готовую еду, другие закупают медикаменты и СИЗ, третьи ищут все это подешевле и договариваются о поставках, собирают деньги, некоторые вообще бесплатно раздают кислородные подушки, концентраторы и лекарства. Причем люди в это тяжелое время скидывают и по 100, и по 100 тысяч сомов, все, независимо от того, в какой точке мира они находятся», — написал он.

Он добавил, что у кыргызского народа огромное будущее с такой взаимовыручкой. «А если эти люди, проявившие себя сегодня, пойдут в органы управления государством, то и у государства будет будущее. Иначе ничего не изменится», — поделился мнением Вадим Захаряев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158727/
просмотров: 733
Версия для печати
Материалы по теме
Антибиотики при коронавирусе: за и против
Цифра дня. 16 тысяч 422 специалиста прошли обучение для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Иссык-Куль пока закрывать для туристов не будут
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
В Кара-Балте открыт дополнительный дневной стационар
В дневные стационары нужны врачи и медсестры. Оплата — 2 тысячи сомов в день
Супруга Омурбека Текебаева госпитализирована с коронавирусом. Он тоже заболел
В Бишкеке на карантин с завтрашнего дня закрывают ЦУМ «Айчурек»
В Бишкеке ЦОН № 1 закрыли на карантин: заболели сотрудники
В Нарынской области ограничили работу центральных рынков
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Пневмония: что можно и&nbsp;что категорически нельзя делать. Советы специалиста Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста
Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков Скончался экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
8 июля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 июля: местами дожди
20:46
Позитивный материал. Россиянин восхищен кыргызстанцами во время пандемии
20:21
В Джалал-Абадской области обнаружена крупная партия незаконного алкоголя
20:00
Антибиотики при коронавирусе: за и против
19:45
Сдать статистическую отчетность можно онлайн. Рассказываем, как это сделать