В Кыргызстане зачислять студентов в вузы будут в формате онлайн

В Кыргызстане прием абитуриентов на 2020/2021 учебный год проведут в формате онлайн. Об этом на брифинге сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, специально для этого разработали автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

«Цель системы — обеспечить безопасность во время пандемии коронавируса и создать равные условия для всех категорий абитуриентов. Вместе с тем система АИС предоставит абитуриентам возможность подать заявления для участия в конкурсе на зачисление в вузы в электронной форме, а также минимизировать влияние приемной комиссии учебного заведения на ход и итоги конкурса», — сказала чиновница.