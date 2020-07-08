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Общество

В Кыргызстане зачислять студентов в вузы будут в формате онлайн

В Кыргызстане прием абитуриентов на 2020/2021 учебный год проведут в формате онлайн. Об этом на брифинге сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, специально для этого разработали автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».

«Цель системы — обеспечить безопасность во время пандемии коронавируса и создать равные условия для всех категорий абитуриентов. Вместе с тем система АИС предоставит абитуриентам возможность подать заявления для участия в конкурсе на зачисление в вузы в электронной форме, а также минимизировать влияние приемной комиссии учебного заведения на ход и итоги конкурса», — сказала чиновница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158717/
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В Кыргызстане студентов будут зачислять в вузы онлайн
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