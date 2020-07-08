Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 206 тысяч 262. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 799 тысяч 443 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 993 тысячи 760), Бразилии (1 миллион 668 тысяч 589), Индии (719 тысяч 665), России (693 тысячи 215), Перу (309 тысяч 278), Чили (301 тысяча 19) и Великобритании (287 тысяч 874).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 140 тысяч 710 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 486 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 49 тысяч 683, Узбекистане — 10 тысяч 670, Таджикистане — 6 тысяч 315.