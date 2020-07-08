Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 206 тысяч 262. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 799 тысяч 443 человека. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 993 тысячи 760), Бразилии (1 миллион 668 тысяч 589), Индии (719 тысяч 665), России (693 тысячи 215), Перу (309 тысяч 278), Чили (301 тысяча 19) и Великобритании (287 тысяч 874).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 140 тысяч 710 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 543 тысяч 558. По сравнению с данными на утро вторника показатель вырос на 18 тысяч 895 человек. В том числе в США скончались 131 тысяча 457 человек, Бразилии — 66 тысяч 741, Великобритании — 44 тысячи 476, Италии — 34 тысячи 899, Мексике — 32 тысячи 14.

В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 486 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 49 тысяч 683, Узбекистане — 10 тысяч 670, Таджикистане — 6 тысяч 315.