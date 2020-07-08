Выборы-2020. Астрономические суммы на организацию кампании в ЦИК не комментируют

Кыргызстанцы возмущены тем, что на организацию парламентских выборов из бюджета выделена астрономическая сумма. Это при том, что здравоохранение испытывает проблемы и острую нехватку финансирования.

В ЦИК информируют, что пока смета расходов на предстоящие выборы депутатов Жогорку Кенеша не утверждена. Однако давать разъяснения по цифрам отказались.

Как рассказали в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 24.kg, изначально на кампанию планировалось направить почти миллиард сомов. Но в связи с пандемией коронавируса средства на расходы будут урезаны.

Между тем известно, что только на изготовление баннеров Центризбирком планирует израсходовать 2 миллиона 132 тысячи 100 сомов. А на их транспортировку, доставку листовок, оборудования и канцелярских товаров — 21 миллион 121 тысячу 200 сомов.

Кроме того, в соцсетях сообщается, что на оборудование для ЦИК и ГРС за счет средств ПРООН выделено $2 миллиона.

В Центризбиркоме пока эти цифры никак не комментируют, ссылаясь на занятость и самоизоляцию многих сотрудников.

Отметим, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.