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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дневные стационары: никакой дистанции, дорогие аптеки, отсутствие чеков и СИЗ

Члены общественных советов государственных органов (ОСГО) провели мониторинг дневных стационаров в Бишкеке, в которых больные с легкой и средней тяжестью болезни обращаются для получения медицинской помощи.

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В ходе мониторинга эксперты выяснили, что в каждом из стационаров очереди от 20 до 50 человек. Больные и сопровождающие не соблюдают дистанцию. Кроме того, родственники на машинах привозят тяжелобольных, поскольку у них нет доступа к госпитализации в больницы либо там мест нет.

При дневных стационарах есть аптеки с необходимыми лекарствами, но там не пробивают кассовые чеки. Ценники отсутствуют.

«Покупатели жаловались, что ранее эти же лекарства приобретали за меньшую сумму, а сегодня стало дороже. Волонтеры и вспомогательный персонал одеты в тонкие защитные костюмы, что не соответствует их нормальной защите», — сообщили в ОСГО.

Общественные советы рекомендут властям ежедневно публиковать информацию о наличии койко-мест для тяжелых больных в больницах.

Кроме того, проверяющие просят установить дополнительные скамейки в дневных стационарах для ожидающих своей очереди больных, чтобы обеспечить физическую дистанцию.

«В аптеках при дневных стационарах рекомедуется распечатать и опубликовать цены всех препататов, имеющихся в наличии. Нужно обеспечить аптеки кассовыми аппаратами и не допускать завышения стоимости спросовых лекарственных препаратов. Необходимо также обеспечить весь персонал и волонтеров нормальными СИЗ. Помимо прочего, при каждом дневном стационаре (по возможности) рекомендуется установить передвижные/переносные рентген-аппараты», — пояснили члены ОСГО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158642/
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