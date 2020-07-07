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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Оше через несколько дней начнут работать первые врачи-добровольцы

В медучреждениях Оша в течение четырех дней начнут работать первые врачи-добровольцы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, восемь стажеров-ординаторов, выразивших готовность добровольно помочь медикам, пройдут специальную подготовку и приступят к работе в медучреждениях города.

С городской больницей достигнуто отдельное соглашение, и добровольцам будут платить заработную плату.

Молодые врачи-ординаторы сказали, что готовы помочь в случае крайней необходимости и будут использовать свои знания в области медицины на благо населения города. Кроме того, сейчас жители Оша с медицинским образованием начали подавать заявки, из их числа составляют список соответствующих специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158641/
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