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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спят в коридорах, палаты забиты. Как работает бишкекский роддом № 2

В социальных сетях опубликовали видео из клинического роддома № 2 в Бишкеке.

На кадрах видно, что в медучреждении нет элементарных условий для беременных и родивших женщин.

Беременные женщины спят в коридоре — им поставили кровати в два ряда. Палаты тоже переполнены, тесно, душно, неопрятно.

По данным пользователя Facebook Санжара Калматая, врачи роддома просят закрыть медучреждение на карантин. Однако сегодня стало известно, что теперь роддом № 2 стал специализированным. Сюда будут привозить и лечить только женщин с коронавирусом и пневмонией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158632/
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