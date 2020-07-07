Спят в коридорах, палаты забиты. Как работает бишкекский роддом № 2

В социальных сетях опубликовали видео из клинического роддома № 2 в Бишкеке.

На кадрах видно, что в медучреждении нет элементарных условий для беременных и родивших женщин.

Беременные женщины спят в коридоре — им поставили кровати в два ряда. Палаты тоже переполнены, тесно, душно, неопрятно.

По данным пользователя Facebook Санжара Калматая, врачи роддома просят закрыть медучреждение на карантин. Однако сегодня стало известно, что теперь роддом № 2 стал специализированным. Сюда будут привозить и лечить только женщин с коронавирусом и пневмонией.