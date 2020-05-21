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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов поручил усилить инфекционный контроль в роддомах

В медучреждениях, особенно в роддомах и детских отделениях необходимо усилить систему инфекционного контроля. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Такое поручение он дал Министерству здравоохранения. «Этому вопросу должно быть уделено повышенное внимание», — подчеркнул он.

Полпред правительства в Нарынской области Эмильбек Алымкулов отчитался об эпидемиологической ситуации в регионе и принимаемых санитарно-эпидемиологических и других мерах. По его словам, проводят подворовые обходы, дезинфекцию в общественных местах, административных зданиях, усилили работу мобильных бригад.

Тем не менее Кубатбек Боронов обеспокоен ситуацией в Нарыне. «Требуется усилить меры по максимальному ограничению передвижений транспорта и населения по городу в целях недопущения распространения инфекции. Необходимо принять строгие меры. Кроме того, важна качественная дезинфекция всех возможных очаговых зон, в том числе уделять внимание дезинфекции аптек, магазинов и других общественных мест. Также необходим полный охват всех возможных контактных лиц», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153432/
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