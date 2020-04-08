Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно

Врачи-гинекологи перешли на дистанционные консультации беременных. Об этом со ссылкой на главного специалиста Минздрава Раису Асылбашеву сообщила советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

«Мы уже предупредили женщин, чтобы они не приходили на первичку и не искали там врачей, а общались с ними только по мобильной связи. Сейчас мы проводим только дистанционные консультации», — отметила Раиса Асылбашева.

Специалист отметила, что среди пациентов есть входящие в группу высокого риска — женщины с экстрагенитальными заболеваниями. Для них ведомство также постарается организовывать дистанционные консилиумы.

«В крайнем случае руководитель медицинского учреждения обязан организовать мобильную бригаду по оказанию помощи на дому. Если это будет возможно, на местах будем делать экспресс-тесты, собирать мочу на белок, смотреть бактериурию и другие анализы», — отметила она.

В случае начала родовой деятельности мы отправляем за женщиной машину скорой медицинской помощи. Раиса Асылбашева

По словам Раисы Асылбашевой, все плановые гинекологические операции перенесли. «В крайнем случае в Бишкеке и регионах работают гинекологические больницы или отделения, и четко распределена нагрузка между ними и роддомами», — отметила она.

Она добавила, что у специалистов очень мало информации о том, как COVID-19 отражается на ребенке в утробе и в какой взаимосвязи находится он с инфицированной матерью.

По ее словам, на базе родильного дома № 2 создали одно обсервационное отделение на 26 коек: с операционной и процедурной, родильным залом, акушерской и комнатой для новорожденных и другими необходимыми помещениями. Оно расположено в отдельном здании, которое в отдалении от основных корпусов родильного стационара. В настоящее время в нем нет больных с коронавирусом.

Раиса Асылбашева добавила, что также по мобильному телефону проходит патронаж ребенка и женщины после родов.

На сегодня в Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли, выздоровели — 35.