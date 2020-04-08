17:06
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно

Врачи-гинекологи перешли на дистанционные консультации беременных. Об этом со ссылкой на главного специалиста Минздрава Раису Асылбашеву сообщила советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

«Мы уже предупредили женщин, чтобы они не приходили на первичку и не искали там врачей, а общались с ними только по мобильной связи. Сейчас мы проводим только дистанционные консультации», — отметила Раиса Асылбашева.

Читайте по теме
ЧС в Кыргызстане. Беременных, больных коронавирусом, разместят в спецобсерватор

Специалист отметила, что среди пациентов есть входящие в группу высокого риска — женщины с экстрагенитальными заболеваниями. Для них ведомство также постарается организовывать дистанционные консилиумы.

«В крайнем случае руководитель медицинского учреждения обязан организовать мобильную бригаду по оказанию помощи на дому. Если это будет возможно, на местах будем делать экспресс-тесты, собирать мочу на белок, смотреть бактериурию и другие анализы», — отметила она.

В случае начала родовой деятельности мы отправляем за женщиной машину скорой медицинской помощи.

Раиса Асылбашева

По словам Раисы Асылбашевой, все плановые гинекологические операции перенесли. «В крайнем случае в Бишкеке и регионах работают гинекологические больницы или отделения, и четко распределена нагрузка между ними и роддомами», — отметила она.

Она добавила, что у специалистов очень мало информации о том, как COVID-19 отражается на ребенке в утробе и в какой взаимосвязи находится он с инфицированной матерью.

По ее словам, на базе родильного дома № 2 создали одно обсервационное отделение на 26 коек: с операционной и процедурной, родильным залом, акушерской и комнатой для новорожденных и другими необходимыми помещениями. Оно расположено в отдельном здании, которое в отдалении от основных корпусов родильного стационара. В настоящее время в нем нет больных с коронавирусом.

Раиса Асылбашева добавила, что также по мобильному телефону проходит патронаж ребенка и женщины после родов.

На сегодня в Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли, выздоровели — 35.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149533/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом
Ради надбавок в регионах приписывают врачей, якобы борющихся с коронавирусом
В случае смерти врача от коронавируса его семья получит 1 миллион сомов
В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
В Кыргызстан с 20 марта чартерными рейсами вернули 4 тысячи 769 человек
Медикам, заразившимся коронавирусом, выплатят компенсации. Сумма неизвестна
Коллектив инфекционного отделения детской больницы Оша заразился от одного врача
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
8 апреля, среда
17:04
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с заражен...
17:01
Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно
16:55
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
16:51
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
16:44
Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом