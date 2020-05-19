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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Роддом в Нарыне не могут закрыть на карантин — негде принимать рожениц

Роддом в Нарыне не могут закрыть на карантин, потому что в городе больше негде принимать рожениц. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, роддом в Ат-Баши закрыт, а до Ак-Талы ехать далеко. Поэтому роддом в Нарыне продолжает работать, несмотря на то, что несколько рожениц заражены коронавирусом.

«На сегодня 13 рожениц находятся в инфекционном отделении Нарынской областной больницы, а также в изоляторе отделения гинекологии — еще две. В роддоме на третьем этаже больницы продолжают принимать роды. Все защитные средства там имеются. Все отделения разделили, и между ними нет сообщения», — сказал замминистра.

Отметим, что в Нарыне эпидемиологическая обстановка остается сложной. Это единственный регион, где зафиксировали высокое число контактных больных относительно числа жителей области.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153258/
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