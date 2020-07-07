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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачей по контракту будут кормить, выдавать им СИЗ и платить повышенную зарплату

В Бишкеке и Чуйской области начали принимать врачей на работу на контрактной основе с зарплатой до 70 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что заработная плата медиков будет выплачиваться своевременно и без задержек.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в столице и Чуйской области начата работа по принятию врачей на работу на контрактной основе. Размер заработной платы врачам по категории может составлять до 70 тысяч сомов. Кроме того, все будут обеспечены питанием, проживанием, средствами индивидуальной защиты. С сегодняшнего дня вы можете обратиться в отдел кадров Министерства здравоохранения», — сказал Кубатбек Боронов.

Минздрав особенно нуждается в пульмонологах, терапевтах, реаниматологах, кардиологах и инфекционистах.

«Хочу еще раз призвать врачей, медсестер и всех медицинских сотрудников, которые сегодня не работают: приходите и помогите вашим коллегам. Нам очень необходимы пульмонологи, терапевты, реаниматологи, кардиологи, инфекционисты. Также хочу еще раз выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам — вы настоящие герои!» — добавил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158622/
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