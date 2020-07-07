Cоздать группы быстрого реагирования призвал глава городского управления спорта

В Кыргызстане необходимо создать группы быстрого реагирования для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава управления физической культуры и спорта при мэрии Бишкека Нурлан Токоноев.

В своем видеообращении к спортсменам и ветеранам силовых структур он призвал помочь властям открывать больше дневных стационаров.

«Необходимо помочь в доставке больных, которые не могут приехать в стационары. Надеюсь на нас, ветеранов. Поднимайтесь, возьмемся за руки и победим эту чуму. Каждый руководитель района, области и города ждет нашей помощи», — сказал Нурлан Токоноев.