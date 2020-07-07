Цифра дня. 6 тысяч 687 раз позвонили на горячую линию 118

Только за один день — 6 июля на горячую линию 118 позвонили 6 тысяч 687 раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, из них только 317 обращений — по подозрению на коронавирус, 4 тысячи 316 граждан обратились за медицинской консультацией.

«Линия самодиагностики 118 круглосуточно оказывает первичную медицинскую консультацию горожанам. Днем и ночью здесь дежурят по 40 человек. Операторы кол-центра — клинические ординаторы, медики-добровольцы. Консультанты-операторы проходят подробный инструктаж по алгоритмам Минздрава в учетном центре», — рассказали в ведомстве.