В больницах Бишкека есть 176 свободных мест для пациентов с пневмонией

В Бишкеке есть 176 свободных коек для пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, пациенты могут обратиться в кол-центр 118 и получить информацию. Свободные койки есть на бывшей авиабазе «Ганси», в Национальном госпитале и Городской клинической больнице № 1.

«Я прошу не заниматься самолечением. При появлении любых признаков недомогания обращайтесь в центры семейной медицины. Врачи будут вас наблюдать дистанционно и при ухудшении самочувствия помогут вас госпитализировать», — сказала Айнура Акматова.