Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 17 тысяч 543. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 593 тысячи 181 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 935 тысяч 712), Бразилии (1 миллион 623 тысячи 284), Индии (697 тысяч 413), России (686 тысяч 852), Перу (305 тысяч 703), Чили (298 тысяч 557) и Великобритании (287 тысяч 290).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 122 тысячи 9 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 141 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 48 тысяч 574, Узбекистане — 10 тысяч 362, Таджикистане — 6 тысяч 262.