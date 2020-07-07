Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 17 тысяч 543. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 миллионов 593 тысячи 181 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 935 тысяч 712), Бразилии (1 миллион 623 тысячи 284), Индии (697 тысяч 413), России (686 тысяч 852), Перу (305 тысяч 703), Чили (298 тысяч 557) и Великобритании (287 тысяч 290).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 6,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 122 тысячи 9 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 524 тысяч 663. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 3 тысячи 724 человека. В том числе в США скончались 130 тысяч 284 человека, Бразилии — 65 тысяч 487, Великобритании — 44 тысячи 321, Италии — 34 тысячи 869, Мексике — 31 тысяча 119.

В Кыргызстане зарегистрировали 8 тысяч 141 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 48 тысяч 574, Узбекистане — 10 тысяч 362, Таджикистане — 6 тысяч 262.