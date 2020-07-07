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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На бывшей авиабазе «Ганси» развернули полевой госпиталь из трех отделений

На бывшей авиабазе «Ганси» развернули полевой госпиталь из трех отделений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Там работают 10 врачей и фельдшеров. Здесь три отделения — операционный зал, по уходу и складское помещение, каждое из которых могут развернуть за 10 минут. Полевой госпиталь может работать автономно до 10 дней. В операционной одновременно будут оперировать двух человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158525/
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