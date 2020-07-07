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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. Партии могут провести свои съезды онлайн

Партии, намеревающиеся принять участие в парламентских выборах — 2020, могут провести съезды онлайн. Законом это не запрещено. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, ранее вопрос широко не обсуждался, но в условиях пандемии нужно продумать алгоритм. «Съезды политорганизации проводят исключительно в соответствии со своим уставом и регламентом. Но ввиду сложившейся ситуации очевидно, что нужны изменения работы. Эпидемиологическая ситуация далека от стабильности, официальные и массовые мероприятия запрещены в условиях карантина», — отметила Гульнара Джурабаева и добавила, что Центризбирком может рекомендовать политобъединениям провести съезды, на которых будут сформированы списки кандидатов в депутаты, онлайн.

ЦИК напоминает, что выдвижение списков кандидатов начинается со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до даты голосования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158507/
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