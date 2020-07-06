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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кто еще, кроме мэра, решил оплатить дополнительные дневные стационары в Бишкеке

В Бишкеке откроют пять дополнительных дневных стационаров. Об этом сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, в Свердловском районе дневной стационар появится рядом с рынком «Дордой». Его будет финансировать бизнесмен Аскар Салымбеков.

В Первомайском районе ОсОО «Елизавета» и родственники Азиза Суракматова намерены открыть стационар вблизи рынка «Кудайберген».

В Ленинском районе дневной стационар расположится у Ошского рынка. Расходы на себя берет предприниматель Болот Бегалиев.

Стационар в Октябрьском районе профинансирует «водочный король» Шаршенбек Абдыкеримов.

Расходы дневного стационара Ленинского района на себя берет Дастанбек Джумабеков.

Муниципалитет, МЧС, акимиаты и МТУ будут координировать и помогать.

Стационары будут действовать 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158498/
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