Кто еще, кроме мэра, решил оплатить дополнительные дневные стационары в Бишкеке

В Бишкеке откроют пять дополнительных дневных стационаров. Об этом сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.
По его словам, в Свердловском районе дневной стационар появится рядом с рынком «Дордой». Его будет финансировать бизнесмен Аскар Салымбеков.
В Первомайском районе ОсОО «Елизавета» и родственники Азиза Суракматова намерены открыть стационар вблизи рынка «Кудайберген».
В Ленинском районе дневной стационар расположится у Ошского рынка. Расходы на себя берет предприниматель Болот Бегалиев.
Стационар в Октябрьском районе профинансирует «водочный король» Шаршенбек Абдыкеримов.
Расходы дневного стационара Ленинского района на себя берет Дастанбек Джумабеков.
Муниципалитет, МЧС, акимиаты и МТУ будут координировать и помогать.
Стационары будут действовать 15 дней.