Кто еще, кроме мэра, решил оплатить дополнительные дневные стационары в Бишкеке

В Бишкеке откроют пять дополнительных дневных стационаров. Об этом сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, в Свердловском районе дневной стационар появится рядом с рынком «Дордой». Его будет финансировать бизнесмен Аскар Салымбеков.

В Первомайском районе ОсОО «Елизавета» и родственники Азиза Суракматова намерены открыть стационар вблизи рынка «Кудайберген».

В Ленинском районе дневной стационар расположится у Ошского рынка. Расходы на себя берет предприниматель Болот Бегалиев.

Стационар в Октябрьском районе профинансирует «водочный король» Шаршенбек Абдыкеримов.

Расходы дневного стационара Ленинского района на себя берет Дастанбек Джумабеков.

Муниципалитет, МЧС, акимиаты и МТУ будут координировать и помогать.

Стационары будут действовать 15 дней.